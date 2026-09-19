Головне за суботу, 19 вересня: майже 190 боєзіткнень, трагедія на Київщині, удар по ТЦ у Дніпрі, Москва під атакою дронів

Бойові дії на Донеччині, 188 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удар FPV-дрона по автомобілю на Сумщині. Яким запам’ятається 1669-й день повномасштабної війни.

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У Фастівському районі Київської області внаслідок російської атаки загинули троє людей – 39-річна жінка, її 2-річний син та 3-річна дівчинка.

Про обстріл повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Унаслідок атаки також пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль. В одному з будинків виникла пожежа, яку вже ліквідували. Служби продовжують працювати на місцях та фіксувати наслідки атаки.

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Раніше Ткаченко зазначав, що у Вишгородському районі Київської області внаслідок російської атаки постраждали двоє людей – мати та дитина. Обох госпіталізували до місцевої лікарні.

У Шосткинському районі Сумської області внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю загинули четверо людей.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Серед загиблих – подружжя: 58-річний чоловік та його 56-річна дружина. Також жертвами удару стали 45-річний чоловік та 76-річна жінка.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 19 вересня на фронті від початку доби відбулося 188 бойових зіткнень.

Найбільшу кількість атак зафіксували на Костянтинівському напрямку – 18. На Покровському напрямку ворог здійснив 15 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 вересня – в новині.

Російські війська знову атакували Дніпро. Станом на 23:20 було відомо про 5 постраждалих. До медиків звернулась по допомогу 22-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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О 18:25 голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що росіяни вдарили по торговому центру. Внаслідок атаки ТЦ спалахнув.

Докладніше – в новині.

У Москві заявили про знищення щонайменше 16 безпілотників, які летіли на місто. Про це повідомив у соцмережах мер російської столиці Сергій Собянін.

Спочатку він написав про збиття 5 дронів, потім ще 5, а згодом – ще 6 безпілотників. На місцях падіння уламків, за його словами, працюють фахівці екстрених служб.

Мер столиці держави-агресора також навів статистику за останній тиждень. За його даними, з 08:30 12 вересня до 08:30 19 вересня у напрямку Московського регіону летіли 2022 безпілотники. Більшість із них, за його твердженням, нібито нейтралізували сили ППО на дальніх підступах, а 186 БПЛА знищили на підльоті до Москви.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

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