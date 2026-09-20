За два сезони операції "Вівальді" війська РФ втратили близько 3 тисяч живої сили.

Бійці Третього армійського корпусу у межах операції "Вівальді" звільнили села Шандриголове та Дерилове на Донеччині, а також встановили повний контроль над Дробишевим.

Про це повідомив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

За його словами, у межах другого сезону наступальної операції українські військові повернули під контроль ще 40 км² території.

Реклама

"Як і обіцяв, доповідаю хороші новини. Під час другого сезону «Вівальді» Третій армійський корпус повернув ще 40 км² української землі. Шандриголове і Дерилове — звільнені. Дробишеве під повним українським контролем. Варто зауважити, що Шандриголове — критична точка як для наших військ, так і для противника", — заявив Андрій Білецький.

У корпусі розповіли, що під час операції штурмові групи охоплювали Шандриголове та Дерилове з півночі на південь. Військові використовували яри та балки для непомітного просування, що, за задумом командування, мало забезпечити ефект раптовості.

Підрозділи діяли у взаємодії: частина військових штурмувала оборонні позиції, інші прикривали фланги та не давали російським військам можливості провести контратаку.

За словами "Трійки", українські військові послідовно долали оборонні лінії російських військ, знищували опорні пункти та закріплювалися на визначених рубежах.

Загалом протягом першого та другого сезонів операції "Вівальді" Третій армійський корпус повернув під контроль 125 км² території, з яких 50 км² були звільнені.

У корпусі також заявили, що за два сезони операції російські війська втратили близько 3 тисяч військовослужбовців.

Наразі, за даними Третього армійського корпусу, під час операції "Вівальді" українські військові встановили повний контроль над Новоселівкою, Олександрівкою, Яровою, околицями Корового Яру та Дробишевим, а також звільнили Середнє, Шандриголове та Дерилове.