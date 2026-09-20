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У Херсоні російські війська поранили цивільного

Армія РФ продовжує дроновий терор цивільного населення Херсона.

У Херсоні російські війська поранили цивільного
Автівка палає після влучання дрона у Херсоні
Фото: Ольга Чернишова

Російські військові вранці атакували дроном Дніпровський район Херсона. Унаслідок удару постраждав 63-річний чоловік. 

Про це повідомила Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 09:30 росіяни атакували дроном Дніпровський район Херсона. Через ворожий удар постраждав 63-річний чоловік. Попередньо, він отримав вибухову травму", – ідеться у повідомленні.

Постраждалого доставили до лікарні.

Наразі медики обстежують чоловіка та надають йому необхідну допомогу.

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