У Херсоні російські війська поранили цивільного

Російські військові вранці атакували дроном Дніпровський район Херсона. Унаслідок удару постраждав 63-річний чоловік.
Про це повідомила Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 09:30 росіяни атакували дроном Дніпровський район Херсона. Через ворожий удар постраждав 63-річний чоловік. Попередньо, він отримав вибухову травму", – ідеться у повідомленні.
Постраждалого доставили до лікарні.
Наразі медики обстежують чоловіка та надають йому необхідну допомогу.
- Минулої доби російські військові атакували Херсон та 42 населені пункти області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще дев’ятеро отримали поранення, серед них – дитина.