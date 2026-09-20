Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 12 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей, серед них 14-річний хлопець.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Балаклії гостру реакцію на стрес отримав 14-річний хлопець, а 19-річний чоловік зазнав поранень. У Дергачах поранено 32-річну жінку. У Золочеві 72-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. В Ізюмі поранено 50-річного чоловіка.

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Харків російські війська атакували безпілотниками. Під ударами опинилися Слобідський та Індустріальний райони міста.

Загалом по Харківщині російська армія застосувала:

2 ракети;

2 РСЗВ;

3 БпЛА типу «Молнія»;

8 FPV-дронів;

11 БпЛА, тип яких встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області.

У Богодухівському районі, зокрема в Золочеві, пошкоджено автомобіль, два приватні будинки, господарчі споруди та електромережі.

У Куп’янському районі пошкоджено автомобіль у селі Троїцьке.

Найбільше пошкоджень зафіксували в Ізюмському районі. У Балаклії пошкоджено п’ять приватних будинків, два магазини, дві господарчі споруди, гараж та адміністративну будівлю. У Барвінковому пошкоджені залізнична інфраструктура, два автомобілі та два магазини. В Ізюмі пошкоджено два приватні будинки, два автомобілі та господарчу споруду.

У Харківському районі пошкоджено два автомобілі, приватний будинок і магазин у Дергачах, а також автомобіль у селі Білаші.

У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок у селі Вишневе та електромережі у Близнюках. У Чугуївському районі пошкоджені два приватні будинки, будинок культури, навчальний заклад та автобус у селі Артемівка.

Тим часом транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 201 людину. Від початку роботи там зареєстрували вже 60 890 людей.