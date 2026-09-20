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За минулу добу через російські обстріли на Харківщині п’ятеро людей постраждали, серед них дитина

РФ атакувала Харків ударними БпЛА.

За минулу добу через російські обстріли на Харківщині п’ятеро людей постраждали, серед них дитина
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 12 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей, серед них 14-річний хлопець. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Балаклії гостру реакцію на стрес отримав 14-річний хлопець, а 19-річний чоловік зазнав поранень. У Дергачах поранено 32-річну жінку. У Золочеві 72-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. В Ізюмі поранено 50-річного чоловіка.

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Харків російські війська атакували безпілотниками. Під ударами опинилися Слобідський та Індустріальний райони міста.

Загалом по Харківщині російська армія застосувала:

  • 2 ракети;
  • 2 РСЗВ;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 8 FPV-дронів;
  • 11 БпЛА, тип яких встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області.

У Богодухівському районі, зокрема в Золочеві, пошкоджено автомобіль, два приватні будинки, господарчі споруди та електромережі.

У Куп’янському районі пошкоджено автомобіль у селі Троїцьке.

Найбільше пошкоджень зафіксували в Ізюмському районі. У Балаклії пошкоджено п’ять приватних будинків, два магазини, дві господарчі споруди, гараж та адміністративну будівлю. У Барвінковому пошкоджені залізнична інфраструктура, два автомобілі та два магазини. В Ізюмі пошкоджено два приватні будинки, два автомобілі та господарчу споруду.

У Харківському районі пошкоджено два автомобілі, приватний будинок і магазин у Дергачах, а також автомобіль у селі Білаші.

У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок у селі Вишневе та електромережі у Близнюках. У Чугуївському районі пошкоджені два приватні будинки, будинок культури, навчальний заклад та автобус у селі Артемівка.

Тим часом транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 201 людину. Від початку роботи там зареєстрували вже 60 890 людей.

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