На Генасамблеї ООН Україна винесе питання ситуації в Олешках

Під час Генеральної асамблеї ООН Україна винесе питання ситуації в окупованих Олешках Херсонської області.

Про це написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.

За його словами, Росія навмисно створює гуманітарну катастрофу на окупованій частині Херсонської області, блокує доступ до продуктів харчування та ліків, перешкоджає гуманітарному доступу та евакуації цивільного населення, тоді як російські безпілотники FPV полюють на людей на вулицях.

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«Ситуація в Олешках особливо жахлива. З довоєнного населення близько 24 000 залишилося лише близько 2000 людей, включаючи близько 50 дітей. Немає електрики та газу. Їжа, ліки та інші предмети першої необхідності блокуються вже місяць. Жахливі повідомлення свідчать про те, що люди шукають залишки їжі та збирають траву, щоб вижити», – зазначив дипломат.

Україна прагне організованої евакуації, і Міжнародна організація Червоного хреста готова до участі, а міжнародні гуманітарні організації готові надати життєво важливу допомогу.

«Єдиною перешкодою є Росія. Росія навмисно перешкоджає цим зусиллям досягти людей, які відчайдушно їх потребують, перетворюючи сам гуманітарний доступ на інструмент тиску. У Нью-Йорку під час Тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН ми працюватимемо над мобілізацією міжнародного тиску для забезпечення гуманітарного доступу, гуманітарного коридору та безпечної евакуації цивільного населення. Я також обговорю ці зусилля з президентом МКЧХ Мір'яною Сполярич», – написав він.

Сибіга зазначив, Міжнародна спільнота повинна використати свій колективний голос, щоб прорвати гуманітарну блокаду Росії, забезпечити негайний та безперешкодний доступ для гуманітарних організацій та забезпечити безпечну евакуацію цивільного населення.