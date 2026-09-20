Рада церков закликала Папу Римського врятувати окуповані Олешки від гуманітарної катастрофи

В окупованих Олешках можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей.

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Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій заявила про критичну гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. У місті та його околицях можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей.

Про це ідеться у зверненні Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

У Раді церков зазначають, що останні поставки продовольства до Олешок були наприкінці травня 2026 року. Мешканці залишаються без достатньої кількості їжі, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги.

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"Місто Олешки, розташоване на тимчасово окупованій російськими військами території України, перебуває в гуманітарній блокаді і знаходиться на грані гуманітарної катастрофи", – ідеться у зверненні.

За даними організації, російські військові перешкоджають мешканцям залишати місто.

Олешки розташовані неподалік лінії фронту. Люди, які залишаються в місті, перебувають під постійною загрозою обстрілів та атак безпілотників. Критична інфраструктура фактично зруйнована, електро- та газопостачання відсутні.

У Раді церков також нагадали, що у 2023 році Олешки зазнали масштабного затоплення після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС.

Організація звернулася до Папи Римського Лева XIV, Всесвітньої ради церков, Всесвітнього євангельського альянсу, інших релігійних лідерів та правозахисних організацій із закликом використати всі можливості для допомоги мешканцям міста.

Крім того, Рада церков закликала держави-члени ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста сприяти гуманітарній місії та евакуації жителів Олешок на підконтрольну Україні територію.

У ВРЦіРО наголошують, що українська сторона вже неодноразово інформувала міжнародні організації про ситуацію в місті та намагалася домовитися про евакуацію цивільних.