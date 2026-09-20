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Через російські атаки масштабні пожежі спалахнули у двох багатоповерхівках Краматорська

Загальна площа пожеж склала близько 800 квадратних метрів.

Через російські атаки масштабні пожежі спалахнули у двох багатоповерхівках Краматорська
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС України

У Краматорську Донецької області рятувальники ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок російських атак. 

Про це повідомляє ДСНС України.

Напередодні ударні російські дрони спричинили масштабні пожежі у двох дев’ятиповерхових будинках. Горіли балкони та квартири з шостого по дев’ятий поверхи.

Загальна площа пожеж склала близько 800 квадратних метрів.

Рятувальникам вдалося локалізувати осередки займання. Водночас через повторні атаки в районі проведення робіт ліквідацію пожеж довелося призупинити.

За даними ДСНС, серед особового складу постраждалих немає. Рятувальна техніка також не зазнала пошкоджень.

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