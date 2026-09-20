Через російські атаки масштабні пожежі спалахнули у двох багатоповерхівках Краматорська

У Краматорську Донецької області рятувальники ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок російських атак.
Про це повідомляє ДСНС України.
Напередодні ударні російські дрони спричинили масштабні пожежі у двох дев’ятиповерхових будинках. Горіли балкони та квартири з шостого по дев’ятий поверхи.
Загальна площа пожеж склала близько 800 квадратних метрів.
Рятувальникам вдалося локалізувати осередки займання. Водночас через повторні атаки в районі проведення робіт ліквідацію пожеж довелося призупинити.
За даними ДСНС, серед особового складу постраждалих немає. Рятувальна техніка також не зазнала пошкоджень.
- Упродовж минулої доби російські окупанти поранили сімох цивільних мешканців Донецької області.