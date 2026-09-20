За цей тиждень РФ випустила по Україні понад 2000 ударних БпЛА, 1700 КАБів і 19 ракет різних типів.

Російські військові атакували FPV-дроном чоловічий монастир на Херсонщині. Внаслідок удару загинув один зі служителів, ще четверо людей отримали поранення.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щодня й щоночі ми захищаємося від російських ударів. Вчора на Херсонщині росіяни вдарили FPV-дроном по чоловічому монастирю. На жаль, один служитель монастиря загинув, ще четверо поранені", — повідомив Зеленський.

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Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

За словами Зеленського, російські війська також завдавали ударів по критичній та цивільній інфраструктурі на Харківщині, Сумщині та Одещині. На Дніпровщині та Запоріжжі зафіксували влучання по житлових будинках.

Під російськими ударами з вечора також перебували Вінницька, Київська, Житомирська та Черкаська області.

Зеленський зазначив, що лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 2000 ударних дронів, близько 1700 авіабомб та 19 ракет різних типів.

"Україна постійно шукає і знаходить, як захищатися та відповідати на ці удари проти життя. Важливо, щоб і наші партнери шукали та знаходили способи змушувати Росію відчувати її війну", — наголосив президент.

Він також закликав партнерів України посилювати санкційний тиск на Росію.

"Саме зараз правильний момент, щоб робити нові санкційні кроки проти агресора й дотискати мир через силу. Відповідні можливості є у Америки, є у Європи, є у всіх країн “сімки”. Розраховуємо на нові сильні кроки", — заявив Зеленський.