Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: на Південно-Слобожанському напрямку росіяни йдуть на штурми по одному

Через неможливість подолати кілзону росіяни зменшують штурмові групи до одного бійця.

Сили оборони: на Південно-Слобожанському напрямку росіяни йдуть на штурми по одному
Ілюстративне фото: російські окупанти
Фото: пресслужба ГУР Міноборони України

Російські військові на Південно-Слобожанському напрямку почали використовувати штурмові групи, які іноді складаються лише з однієї людини. Це пов’язано з неможливістю подолати українську кілзону більшими групами. 

Про це в телеефірі повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, пише "Укрінформ".

За його словами, раніше росіяни намагалися наступати групами з чотирьох-п’яти військових, згодом їхня кількість скоротилася до двох-трьох, а тепер фіксуються випадки, коли на штурм вирушає один військовий.

Реклама

"Постійно йдуть атаки малими групами, але якщо рік тому казали про групи з чотирьох-п’яти осіб, потім – з двох-трьох, зараз бувають групи, яких не можна назвати групою, бо група – це кілька осіб, а буває так, що йде один", – розповів Трегубов.

Читайте такожГенштаб: за добу на фронті відбулося 234 бої, Костянтинівський напрямок – найважчий

За його словами, поодинокі військові намагаються таким чином перетнути окремі ділянки кілзони та сховатися у підготовлених укриттях. Після цього до них намагаються дістатися наступні російські військові.

"Звісно, вони так йдуть тільки для того, щоб перетнути якийсь відрізок кілзони, потім забитися у якусь нору, а тоді до тієї ж нори такими ж перебіжками йде наступне нещастя. Там, в цій норі, вони якось координуються і звідти будуть йти вже більш згруповано", – пояснив речник.

Трегубов додав, що українські військові дедалі частіше фіксують поодиноких російських штурмовиків.

"Такі поодиноко стоячі дерева російського походження» намагаються вести наступ за принципом "один у полі воїн", – зазначив він.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies