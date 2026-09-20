Сили оборони: на Південно-Слобожанському напрямку росіяни йдуть на штурми по одному

Російські військові на Південно-Слобожанському напрямку почали використовувати штурмові групи, які іноді складаються лише з однієї людини. Це пов’язано з неможливістю подолати українську кілзону більшими групами.

Про це в телеефірі повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, пише "Укрінформ".

За його словами, раніше росіяни намагалися наступати групами з чотирьох-п’яти військових, згодом їхня кількість скоротилася до двох-трьох, а тепер фіксуються випадки, коли на штурм вирушає один військовий.

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"Постійно йдуть атаки малими групами, але якщо рік тому казали про групи з чотирьох-п’яти осіб, потім – з двох-трьох, зараз бувають групи, яких не можна назвати групою, бо група – це кілька осіб, а буває так, що йде один", – розповів Трегубов.

За його словами, поодинокі військові намагаються таким чином перетнути окремі ділянки кілзони та сховатися у підготовлених укриттях. Після цього до них намагаються дістатися наступні російські військові.

"Звісно, вони так йдуть тільки для того, щоб перетнути якийсь відрізок кілзони, потім забитися у якусь нору, а тоді до тієї ж нори такими ж перебіжками йде наступне нещастя. Там, в цій норі, вони якось координуються і звідти будуть йти вже більш згруповано", – пояснив речник.

Трегубов додав, що українські військові дедалі частіше фіксують поодиноких російських штурмовиків.

"Такі поодиноко стоячі дерева російського походження» намагаються вести наступ за принципом "один у полі воїн", – зазначив він.