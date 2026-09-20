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Нафтогаз і MOL домовилися про будівництво потужностей для зберігання нафтопродуктів в Угорщині

Нафтопродукти зберігатимуть поблизу українсько-угорського кордону.

Нафтогаз і MOL домовилися про будівництво потужностей для зберігання нафтопродуктів в Угорщині
Підписання меморандуму між Нафтогазом і MOL
Фото: Нафтогаз

Група Нафтогаз та компанія MOL підписали меморандум щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів на території Угорщини поблизу україно-угорського кордону. Документ підписали в межах Саміту Карпатської вісімки.

Про це повідомили у пресслужбі української компанії

Як зазначив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко, в умовах постійних російських атак на українську паливну інфраструктуру диверсифікація маршрутів постачання та створення додаткових потужностей зберігання за межами зони обстрілів — це питання стабільності всього ринку. 

«Реалізація спільного проєкту в перспективі не лише підвищить надійність постачання пального для українських споживачів, а сприятиме взаємовигідному розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури між Україною та Угорщиною», – вважає він. 

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