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Зеленський зустрівся з молоддю країн Карпатського регіону: говорили про повернення українців та житло

У заході взяли участь близько 250 представників молоді з карпатських регіонів України, Румунії, Угорщини, Чехії, Словаччини, Польщі та Австрії.

Зеленський зустрівся з молоддю країн Карпатського регіону: говорили про повернення українців та житло
Зустріч президента з молоддю "Карпатської вісімки"
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський зустрівся на Івано-Франківщині з учасниками Молодіжного конгресу "Карпатської вісімки". У заході взяли участь близько 250 представників молоді з України, Румунії, Угорщини, Чехії, Словаччини, Польщі та Австрії.

Про це розповіли в Офісі Президента.

Під час зустрічі обговорили відносини України з країнами Карпатського регіону, зокрема Польщею та Угорщиною, а також важливість розвитку спільних проєктів та інвестицій. Зеленський наголосив на необхідності створювати більше зв’язків з Угорщиною, які сприятимуть зближенню двох країн як на політичному рівні, так і між людьми.

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Також учасники говорили про повернення молодих українців, які виїхали за кордон через війну. Президент зазначив, що рішення про повернення кожен ухвалюватиме самостійно, а ключовими умовами для цього назвав безпеку, економічні можливості, робочі місця та умови для ведення бізнесу.

Окрему увагу приділили житлу для молоді. Зеленський закликав Кабінет Міністрів активніше комунікувати наявні пільгові державні програми, які дають змогу придбати власне житло. За його словами, такі програми передбачені, зокрема, для студентів, молодих сімей, військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин.

Крім того, триває робота над збільшенням кількості місць у студентських гуртожитках та покращенням умов проживання. Уряд уже ухвалив програму їх відновлення, а Міністерство освіти і науки має реалізовувати її спільно з громадами.

Фото: ОП

Фото: ОП

  • CARPATHIAN 8 SUMMIT відбувається 18-20 вересня у Буковелі та має об’єднати представників Австрії, Чехії, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини, Угорщини та України, а також інших учасників, залучених до регіонального співробітництва.
  • Серед заявлених цілей зустрічі – координація зусиль для реалізації економічного потенціалу Карпатського регіону, підвищення його інвестиційної привабливості, захист і популяризація культурної та природної спадщини, а також зміцнення регіональної згуртованості.
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