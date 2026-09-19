Стефанчук ініціює зустріч голів парламентів країн "Карпатської вісімки"

"Наше завдання – перейти від окремих успішних проєктів до системної співпраці".

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук має намір організувати зустріч голів парламентів країн "Карпатської вісімки".

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Верховна Рада готова надати Карпатській ініціативі й парламентський вимір. Плануємо зібрати голів парламентів країн C8 та започаткувати системний Карпатський парламентський діалог", – написав Стефанчук,

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За його словами, завдання такого діалогу – допомагати усувати правові бар'єри для спільних проєктів, пришвидшувати транскордонні угоди та створювати умови для ще тіснішої співпраці громад і регіонів.

"Наше завдання – перейти від окремих успішних проєктів до системної співпраці. Надто довго Карпати були лінією, що нас розділяла. Тепер маємо зробити їх мостом, який об'єднує", – зазначив Стефанчук.

Він повідомив, що у другий день саміту Карпатської інтеграційної ініціативи взяв участь у дискусії про її місцевий і регіональний вимір.

"Говорили про те, як співпраця громад і регіонів може зміцнювати згуртованість, економічний розвиток і безпеку всього Карпатського простору. Для України це також практична інтеграція до вступу в ЄС. Вона має бути відчутною для людей у конкретних речах: нових мостах і пунктах пропуску, спільних рятувальних службах, інфраструктурних проєктах, партнерствах між громадами", – додав Стефанчук.

Карпатська вісімка - це новий регіональний формат співпраці, започаткований Україною. Він об’єднує 8 країн (Україна, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина) для спільної роботи у сферах безпеки, енергетики, логістики та економіки.