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Стефанчук ініціює зустріч голів парламентів країн "Карпатської вісімки"

"Наше завдання – перейти від окремих успішних проєктів до системної співпраці".

Стефанчук ініціює зустріч голів парламентів країн "Карпатської вісімки"
Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук має намір організувати зустріч голів парламентів країн "Карпатської вісімки". 

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Верховна Рада готова надати Карпатській ініціативі й парламентський вимір. Плануємо зібрати голів парламентів країн C8 та започаткувати системний Карпатський парламентський діалог", – написав Стефанчук,

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За його словами, завдання такого діалогу – допомагати усувати правові бар'єри для спільних проєктів, пришвидшувати транскордонні угоди та створювати умови для ще тіснішої співпраці громад і регіонів.

"Наше завдання – перейти від окремих успішних проєктів до системної співпраці. Надто довго Карпати були лінією, що нас розділяла. Тепер маємо зробити їх мостом, який об'єднує", – зазначив Стефанчук.

Він повідомив, що у другий день саміту Карпатської інтеграційної ініціативи взяв участь у дискусії про її місцевий і регіональний вимір.

"Говорили про те, як співпраця громад і регіонів може зміцнювати згуртованість, економічний розвиток і безпеку всього Карпатського простору. Для України це також практична інтеграція до вступу в ЄС. Вона має бути відчутною для людей у конкретних речах: нових мостах і пунктах пропуску, спільних рятувальних службах, інфраструктурних проєктах, партнерствах між громадами", – додав Стефанчук.

Карпатська вісімка - це новий регіональний формат співпраці, започаткований Україною. Він об’єднує 8 країн (Україна, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина) для спільної роботи у сферах безпеки, енергетики, логістики та економіки.

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