На Житомирщині рятувальники ліквідували пожежі, що виникли через російські обстріли

Там виникла пожежа на обʼєктів транспортної інфраструктури, а також горіла суха трава.

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У Житомирській області рятувальники ліквідували пожежі, що виникли через російські обстріли.

Як розповіли у ДСНС, унаслідок чергових обстрілів сьогодні виникла пожежа на обʼєктів транспортної інфраструктури, а також горіла суха трава.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків атаки на Житомирщині

Через повторні удари рятувальники не могли відразу приступити до гасіння пожежі.

На місці окрім рятувальників, працювали також сапери ДСНС області - вони шукали можливі вибухонебезпечні предмети.

Усі пожежі ліквідовані. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.