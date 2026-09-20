На Житомирщині рятувальники ліквідували пожежі, що виникли через російські обстріли

У Житомирській області рятувальники ліквідували пожежі, що виникли через російські обстріли.
Як розповіли у ДСНС, унаслідок чергових обстрілів сьогодні виникла пожежа на обʼєктів транспортної інфраструктури, а також горіла суха трава.
Через повторні удари рятувальники не могли відразу приступити до гасіння пожежі.
На місці окрім рятувальників, працювали також сапери ДСНС області - вони шукали можливі вибухонебезпечні предмети.
Усі пожежі ліквідовані. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.