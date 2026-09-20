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Рятувальники евакуювали із прикордоння Сумщини жінку з собакою

Із Зноб-Новгородської громади Сумщини евакуаційна група "Фенікс" вивезла місцеву жительку.

Рятувальники евакуювали із прикордоння Сумщини жінку з собакою
Фото: ДСНС України

На Сумщині триває евакуація жителів небезпечного прикордоння. Із Зноб-Новгородської громади, яка регулярно потерпає від російських ударів, рятувальники вивезли місцеву жительку та її собаку.

Про це повідомили у ДСНС України.

Евакуацію провела група "Фенікс" за участю офіцера-рятувальника громади. Щоб убезпечити жінку та її чотирилапого друга від можливих обстрілів під час дороги, рятувальники використали спеціальний бронеавтомобіль ДСНС.

Жінку разом із собакою доставили до безпечнішого місця. Наразі вони перебувають поза загрозою.

У ДСНС закликають мешканців населених пунктів, які регулярно потерпають від російських атак, не нехтувати евакуацією та подбати про власну безпеку.

  • Із Новорайська на Херсонщині, який постійно перебуває під атакою російських безпілотників, вдалося евакуювати в безпечні місця четверо людей. 
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