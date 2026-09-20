Сили оборони: армія РФ намагалася розширити смугу вздовж кордону на Сумщині

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Російські війська намагалися розширити зайняту ними смугу вздовж українського кордону на Сумщині, однак зробити цього не змогли. Наразі її глибина становить приблизно 2–4 кілометри.

Про це в телеефірі повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

За його словами, ця ділянка належить до Північно-Слобожанського напрямку. Ситуація там залишається відносно стабільною, однак російським військам вдалося зайняти смугу вздовж українського кордону.

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"Там ситуація достатньо стабільна: росіяни зайняли смугу вздовж українського кордону. Смуга неглибока, від 2 до 4 км. Вони намагалися її розширити, але розширити її не виходить", – розповів Трегубов.

Водночас речник наголосив, що сам факт утворення російськими військами такої смуги вздовж кордону є негативним.

"Погано те, що росіянам вдалося вздовж кордону таку смугу накреслити", – зазначив Трегубов.

За його словами, спроби російських військ просунутися далі на цій ділянці наразі не дають їм можливості розширити зайняту територію.