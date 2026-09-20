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На Запоріжжі через атаку російського дрона загинула цивільна

На дорозі між Кушугумом та Малокатеринівкою Запорізького району через атаку російського дрона загинула 79-річна жінка.

На Запоріжжі через атаку російського дрона загинула цивільна
Фото: Запорізька ОВА

На дорозі між Кушугумом та Малокатеринівкою Запорізького району російський FPV-дрон атакував цивільну жінку. Внаслідок удару вона загинула.

Про це повідомив т.в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"Російський FPV-дрон забрав життя 79-річної жінки. Атака сталася на дорозі між Кушугумом та Малокатеринівкою", – написав Семікін.

  • На Запоріжжі російські війська повторно атакували безпілотником рятувальників, які гасили пожежу в житловому будинку після попереднього обстрілу. 
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