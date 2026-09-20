На Запоріжжі через атаку російського дрона загинула цивільна

На дорозі між Кушугумом та Малокатеринівкою Запорізького району через атаку російського дрона загинула 79-річна жінка.

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На дорозі між Кушугумом та Малокатеринівкою Запорізького району російський FPV-дрон атакував цивільну жінку. Внаслідок удару вона загинула.

Про це повідомив т.в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"Російський FPV-дрон забрав життя 79-річної жінки. Атака сталася на дорозі між Кушугумом та Малокатеринівкою", – написав Семікін.

Через атаки РФ на Запорізький район за минулу добу загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Загалом протягом доби війська РФ завдали 928 ударів по області.