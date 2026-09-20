На Запоріжжі через атаку російського дрона загинула цивільна

На дорозі між Кушугумом та Малокатеринівкою Запорізького району російський FPV-дрон атакував цивільну жінку. Внаслідок удару вона загинула.
Про це повідомив т.в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.
"Російський FPV-дрон забрав життя 79-річної жінки. Атака сталася на дорозі між Кушугумом та Малокатеринівкою", – написав Семікін.
- Через атаки РФ на Запорізький район за минулу добу загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Загалом протягом доби війська РФ завдали 928 ударів по області.
- На Запоріжжі російські війська повторно атакували безпілотником рятувальників, які гасили пожежу в житловому будинку після попереднього обстрілу.