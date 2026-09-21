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​У Кіровоградській області під ударом РФ опинилося підприємство

Травмований працівник. 

​У Кіровоградській області під ударом РФ опинилося підприємство
На Кіровоградщині травмований працівник підприємства
Фото: ДСНС

У ніч на 21 вересня Росія атакувала Кіровоградську область. Під ударом було одне із підприємств, травмований один із його працівників. 

Про це написав начальник ОВА Андрій Райкович. 

«Вночі ворог вкотре атакував Кіровоградщину. Під ударом опинилося одне з підприємств у Кропивницькому районі. На жаль, є постраждалий - травмовано працівника підприємства. Його госпіталізовано до лікарні, медики надають необхідну допомогу», – йдеться у його повідомленні. 

ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС
ліквідація наслідків російської атаки

Пошкоджені приватні будинки. 

На місці виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння. 

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