Поїзди Укрзалізниці знову затримуються через російські атаки

Станом на ранок 21 вересня є значні затримки в русі поїздів в Україні, спричинені російськими атаками. Найбільша затримка зберігається для поїздка Миколаїв – Київ, що відстає від графіку на 16:33.
Надійність прогнозу для цього рейсу залишається низькою. Слідкувати за змінами можна на сайті залізниці.
На понад 12 годин затримується поїзд з Миколаєва до Львова, на майже 12 годин – з Кривого Рогу до Чернівців і Рахова. Також є затримки в сполученні Дніпро – Ужгород, Львів – Дніпро, Трускавець – Дніпро, Перемишль – Запоріжжя, Ужгород – Дніпро, Одеса – Харків та інших.
Є затримки й для міжнародних рейсів Будапешт – Київ, Хелм – Харків, Хелм – Київ, Хелм – Київ, Варшава – Київ та рейсів з Перемишля.
- Укрзалізниця відслідковує прямі загрози для поїздів і зупиняє рух на ділянках, де є небезпека. Пасажирів та екіпажі поїздів евакуюють. Для убезпечення потрібно відходити не менш як на 200 метрів від поїзда.
- Росія цілеспрямовано атакує поїзди в різних регіонах. Нещодавно вона била по залізниці неподалік Польщі.