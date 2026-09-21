Поїзди Укрзалізниці знову затримуються через російські атаки

Є відставання від графіку і міжнародних рейсів.

Станом на ранок 21 вересня є значні затримки в русі поїздів в Україні, спричинені російськими атаками. Найбільша затримка зберігається для поїздка Миколаїв – Київ, що відстає від графіку на 16:33.

Надійність прогнозу для цього рейсу залишається низькою. Слідкувати за змінами можна на сайті залізниці.

Фото: УЗ Затримки в русі поїздів

На понад 12 годин затримується поїзд з Миколаєва до Львова, на майже 12 годин – з Кривого Рогу до Чернівців і Рахова. Також є затримки в сполученні Дніпро – Ужгород, Львів – Дніпро, Трускавець – Дніпро, Перемишль – Запоріжжя, Ужгород – Дніпро, Одеса – Харків та інших.

Є затримки й для міжнародних рейсів Будапешт – Київ, Хелм – Харків, Хелм – Київ, Хелм – Київ, Варшава – Київ та рейсів з Перемишля.