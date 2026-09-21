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Поїзди Укрзалізниці знову затримуються через російські атаки

Є відставання від графіку і міжнародних рейсів. 

Станом на ранок 21 вересня є значні затримки в русі поїздів в Україні, спричинені російськими атаками. Найбільша затримка зберігається для поїздка Миколаїв – Київ, що відстає від графіку на 16:33. 

Надійність прогнозу для цього рейсу залишається низькою. Слідкувати за змінами можна на сайті залізниці

Затримки в русі поїздів
Фото: УЗ
Затримки в русі поїздів

На понад 12 годин затримується поїзд з Миколаєва до Львова, на майже 12 годин – з Кривого Рогу до Чернівців і Рахова. Також є затримки в сполученні Дніпро – Ужгород, Львів – Дніпро, Трускавець – Дніпро, Перемишль – Запоріжжя, Ужгород – Дніпро, Одеса – Харків та інших. 

Є затримки й для міжнародних рейсів Будапешт – Київ, Хелм – Харків, Хелм – Київ, Хелм – Київ, Варшава – Київ та рейсів з Перемишля. 

  • Укрзалізниця відслідковує прямі загрози для поїздів і зупиняє рух на ділянках, де є небезпека. Пасажирів та екіпажі поїздів евакуюють. Для убезпечення потрібно відходити не менш як на 200 метрів від поїзда.
  • Росія цілеспрямовано атакує поїзди в різних регіонах. Нещодавно вона била по залізниці неподалік Польщі. 
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