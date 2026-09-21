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На Волині підприємця підозрюють у заволодінні 4 млн грн під час постачання квадроциклів для прикордонників

Квадроцикли не відповідали заявленим параметрам висота, ширина та довжина квадроциклів, характеристики задніх коліс і світлодіодного освітлення. 

На Волині підприємця підозрюють у заволодінні 4 млн грн під час постачання квадроциклів для прикордонників

Директора підприємства з Волинської області підозрюють у заволодінні майже 4 млн грн бюджетних коштів під час постачання квадроциклів для військової частини Державної прикордонної служби України. 

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За інформацією слідства, у грудні 2025 року військова частина уклала з підприємством договір на закупівлю 28 квадроциклів Segway AT10 Standart 2025 року випуску. Ціна одного становила понад 699 тис. грн.

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За поставлену техніку підприємству перерахували понад 19,5 млн грн бюджетних коштів. Водночас поставлені квадроцикли відрізнялися від погодженої специфікації за низкою характеристик. Не відповідали заявленим параметрам висота, ширина та довжина квадроциклів, характеристики задніх коліс і світлодіодного освітлення. 

Крім того, на техніці були відсутні передбачені комплектацією задні захисні бампери та подовжені крила. 

Згідно з висновком експертизи вартість фактично поставленої техніки була завищена майже на 3,9 млн грн. Це близько 20% від усієї суми закупівлі.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми директору підприємства повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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