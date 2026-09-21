Росія сьогодні атакувала дві заправки в Житомирській області (оновлено)

Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється.

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Сьогодні, 21 вересня, російська армія атакувала декілька заправок у Житомирській області. Першу – на трасі М-06 біля Звягеля.

Про це написав начальник ОВА Віталій Бунечко.

«Ворог продовжує завдавати ударів по мережі автозаправних комплексів Житомирщини. Цього разу постраждала автозаправка на трасі М-06 у передмісті Звягеля. Триває ліквідація наслідків. Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється», – повідомив він.

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Фото: Житомирська ОВА Наслідки російської атаки на заправку

На місці працюють спеціальні служби, які забезпечують локалізацію пожежі, безпечний рух автомобілів.

Близько 12 години очільник адміністрації повідомив про удар по другій заправці – мережі WOG.

«Вже другий за сьогоднішній ранок автозаправний комплекс в Звягельскому районі Житомирщини опинився під ворожою атакою. За оперативною інформацією, цього разу пошкоджень зазнала АЗС мережі WOG. Наразі інформації про жертв та постраждалих не надходило», – сказав він.