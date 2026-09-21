Також у лікарні помер чоловік, який постраждав під час обстрілу міста 3 вересня.

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Ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури у Дніпрі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у розташованому поруч магазині.

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“Інформацію про постраждалих уточнюємо”, – зазначив Ганжа.

Окрім того, у лікарні помер 20-річний чоловік, який дістав важких поранень під час ворожої атаки на Дніпро 3 вересня.

З минулого вечора ворог понад 10 разів атакував два райони безпілотниками, авіабомбами та артилерією.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька і Червоногригорівська громади. Пошкоджений багатоквартирний будинок. Постраждала 20-річна жінка, вона госпіталізована у стані середньої тяжкості.

У Синельниківському районі потерпали Васильківська, Петропавлівська та Покровська громади. Понівечені підприємство, приватні оселі та автомобілі.