Ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури у Дніпрі.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у розташованому поруч магазині.
“Інформацію про постраждалих уточнюємо”, – зазначив Ганжа.
Окрім того, у лікарні помер 20-річний чоловік, який дістав важких поранень під час ворожої атаки на Дніпро 3 вересня.
З минулого вечора ворог понад 10 разів атакував два райони безпілотниками, авіабомбами та артилерією.
На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька і Червоногригорівська громади. Пошкоджений багатоквартирний будинок. Постраждала 20-річна жінка, вона госпіталізована у стані середньої тяжкості.
У Синельниківському районі потерпали Васильківська, Петропавлівська та Покровська громади. Понівечені підприємство, приватні оселі та автомобілі.