Brave1 та ГУР випробували багі з дистанційним керуванням українського виробництва

Оборонний кластер Brave1 спільно із військовими 33 GROUP у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО провели закриті випробування багі українського виробництва, зокрема з функцією дистанційного керування. Про це Brave1 повідомив у Facebook.

Під час тестування військові самостійно керували багі та оцінювали їх за критеріями, важливими для використання на фронті.

У Brave1 пояснили, що потреба в таких машинах особливо актуальна напередодні зими. Багі як на звичайному, так і на дистанційному керуванні необхідні для забезпечення логістики на складній місцевості, де важлива висока прохідність техніки.

Реклама

Сили оборони вже використовують іноземні багі, однак, за словами Brave1, вони є досить дорогими, не завжди пристосованими до викликів фронту й не мають дистанційного керування.

«Тож наша мета — доступні українські машини, які проїдуть там, де загрузне інша техніка, і виконають завдання без ризику для людини за кермом. Понад половина наявних розробок уже отримала гранти від Brave1 — зараз їх доопрацьовують за відгуками військових», — йдеться у дописі.

Brave1 — український кластер оборонних технологій, створений у 2023 році для розвитку та масштабування інновацій у сфері defense tech. Платформа об’єднує державу, технологічні компанії, стартапи, інвесторів і військових.

Brave1 допомагає розробникам створювати та тестувати технології для Сил оборони, зокрема у сферах безпілотних систем, роботизованих комплексів, РЕБ, штучного інтелекту та ракетних технологій. Одним із основних інструментів підтримки є грантове фінансування українських defense-tech розробок.