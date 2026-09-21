У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Росія поширює фейки про “масові крадіжки пального” українськими біженцями у Франції

Фейки оформлені у стилі новинних матеріалів відомих видань La Montagne та ICI. 

Росія поширює фейки про “масові крадіжки пального” українськими біженцями у Франції
Фото: prm.ua

Російська пропаганда поширює сфабриковані публікації від імені французьких медіа про нібито “масові крадіжки пального” українськими біженцями у Франції.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

У мережі з’явилися скриншоти, оформлені у стилі новинних матеріалів відомих видань La Montagne та ICI. 

Реклама

У них стверджується, що в Парижі затримали 12 українців, а загалом по країні – кілька сотень, за “масові крадіжки пального з автомобілів та його перепродаж”.

Насправді обидва скриншоти є підробками, створеними за допомогою графічних редакторів. Видання не випускали матеріалів із подібним змістом.

“Мета цієї дезінформаційної атаки – дискредитувати українських біженців у Європі, створити їм імідж “злочинців” та спровокувати антиукраїнські настрої серед громадян Франції”, – додали у ЦПД.

.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies