Росія поширює фейки про “масові крадіжки пального” українськими біженцями у Франції

Фейки оформлені у стилі новинних матеріалів відомих видань La Montagne та ICI.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російська пропаганда поширює сфабриковані публікації від імені французьких медіа про нібито “масові крадіжки пального” українськими біженцями у Франції.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

У мережі з’явилися скриншоти, оформлені у стилі новинних матеріалів відомих видань La Montagne та ICI.

Реклама

У них стверджується, що в Парижі затримали 12 українців, а загалом по країні – кілька сотень, за “масові крадіжки пального з автомобілів та його перепродаж”.

Насправді обидва скриншоти є підробками, створеними за допомогою графічних редакторів. Видання не випускали матеріалів із подібним змістом.

“Мета цієї дезінформаційної атаки – дискредитувати українських біженців у Європі, створити їм імідж “злочинців” та спровокувати антиукраїнські настрої серед громадян Франції”, – додали у ЦПД.

.