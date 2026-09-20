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Суд в Іраку почав розгляд справи шістьох французів, яких звинувачують у зв’язках з ІДІЛ

Підсудним може загрожувати смертна кара.

Суд в Іраку почав розгляд справи шістьох французів, яких звинувачують у зв’язках з ІДІЛ
Федеральний Верховний суд Іраку
Фото: EPA/UPG

Суд в Іраку в неділю розпочав розгляд справи шістьох громадян Франції, яких звинувачують у належності до угруповання «Ісламська держава». Представник Вищої судової ради заявив у суді, що в разі визнання винними у злочинах, скоєних проти Іраку та іракського народу, підсудним може загрожувати смертна кара.

Як пише Reuters із посиланням на джерела у суді, обвинувачені входять до групи з 47 французьких громадян, затриманих за підозрою у зв’язках з «Ісламською державою» та переведених минулого року з в’язниць на північному сході Сирії. Переміщення відбувалося під координацією американських військових та іракської влади.

Шестеро чоловіків постали перед судом за іракським законом про боротьбу з тероризмом. Головуючий суддя відклав засідання до 5 жовтня, щоб адвокати захисту мали час ознайомитися з матеріалами справи.

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Адвокат Аббас аль-Малікі, призначений судом для захисту одного з обвинувачених, повідомив Reuters, що його клієнта судять за звинуваченням у членстві в «Ісламській державі».

«Ісламська держава» захопила значні території Сирії та Іраку у 2014 році, перш ніж через п’ять років її витіснили сили міжнародної коаліції на чолі зі США. Багатьох бойовиків угруповання затримали, однак його залишки досі діють у регіоні.

У січні Сполучені Штати заявили, що почали переводити затриманих членів «Ісламської держави» із Сирії до Іраку. Це відбувалося на тлі занепокоєння щодо безпеки місць утримання на північному сході Сирії після того, як очолювані курдами сили втратили контроль над частиною регіону.

Міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн у лютому заявив, що Багдад веде переговори з іншими країнами щодо репатріації їхніх громадян. За його словами, Ірак також звернувся по міжнародну фінансову допомогу, щоб впоратися з напливом ув’язнених.

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