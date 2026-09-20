Такі дії порушують суверенітет і територіальну цілісність Молдови.

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МЗС Румунії засудило відкриття російських виборчих дільниць у Придністровському регіоні Молдови без згоди офіційного Кишинева. У Бухаресті заявили, що такі дії порушують суверенітет і територіальну цілісність Молдови.

Про це повідомляють Logos Press з посиланням на G4media.

У румунському МЗС наголосили, що проведення виборів до Держдуми РФ на території Придністровського регіону без погодження з конституційною владою Молдови суперечить зусиллям із врегулювання придністровського конфлікту.

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Бухарест підтвердив підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Окремо в МЗС Румунії засудили проведення 18–20 вересня виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України.

У румунському відомстві наголосили, що такі дії є серйозним порушенням міжнародного права. За позицією Бухареста, проведення російських виборів на окупованих територіях України не може створювати юридичних наслідків або змінювати їхній міжнародно визнаний статус.

Також Румунія заявила про неприйняття односторонніх дій Росії, які, на думку Бухареста, підривають міжнародний правопорядок.

Загалом у Молдові відкрили 17 дільниць для голосування на виборах до Держдуми РФ. Одна з них розташована в Кишиневі та була узгоджена з молдовською владою.

Ще 16 виборчих дільниць відкрили у Придністровському регіоні без згоди конституційних органів Молдови.