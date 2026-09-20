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У Молдові повідомили про невідомий дрон і вибух

Жодних уламків чи слідів падіння об’єкта правоохоронці не виявили.

У Молдові повідомили про невідомий дрон і вибух
Прапор Молдови
Фото: EPA/UPG

У ніч проти 20 вересня жителі Оргіївського та Каларашського районів Молдови повідомили поліцію про невідомий літальний об’єкт, схожий на безпілотник, а також вибух. Про це повідомляє NewsMaker.

Близько 01:50 до поліції міста Оргіїв звернувся житель села Березлоджі. Він розповів, що побачив у небі об’єкт, схожий на безпілотник.

Приблизно через 10 хвилин до поліції міста Калараш зателефонував мешканець села Деренеу. За його словами, він побачив яскравий спалах у небі, після чого почув вибух.

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Поліцейські перевірили вказані місця та прилеглу територію, зокрема за межами населених пунктів. Водночас жодних уламків чи слідів падіння об’єкта правоохоронці не виявили.

"Під час перевірок та огляду місцевості не виявили уламків, слідів удару або пожеж, які могли б підтвердити вибух на землі або падіння будь-якого об’єкта", — заявили у поліції.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини інциденту.

Міністерство закордонних справ Молдови засудило несанкціонований проліт літального апарата, схожого на безпілотник, у повітряному просторі країни.

"Подібний інцидент є неприпустимим порушенням повітряного простору нашої країни і становить пряму загрозу безпеці громадян", — наголосили у молдовському МЗС.

У МЗС Молдови також наголосили на необхідності повного дотримання суверенітету, територіальної цілісності та повітряного простору країни.

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