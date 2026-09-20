США атакували катер наркоторговців у Карибському басейні

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Об’єднана оперативно-тактична група "Західна півкуля" під керівництвом Південного командування Збройних сил США 19 вересня атакувала швидкісний катер у Карибському басейні.

Про це повідомило Південне командування ЗС США (SOUTHCOM) у мережі X.

За даними американського командування, катер діяв на відомих маршрутах наркотрафіку. У SOUTHCOM заявили, що розвідка підтвердила використання судна для перевезення наркотиків.

On September 19, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement in… pic.twitter.com/LPNJ5ec3GU — U.S. Southern Command (@Southcom) September 19, 2026

Унаслідок операції американські військові ліквідували чотирьох людей, яких SOUTHCOM назвало "наркотерористами".

Операцію провела об’єднана оперативно-тактична група "Західна півкуля", яка діє під керівництвом Південного командування Збройних сил США.