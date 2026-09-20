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США атакували катер наркоторговців у Карибському басейні

Четверо людей, яких американські військові назвали "наркотерористами", загинули.

США атакували катер наркоторговців у Карибському басейні
США атакували катер наркоторговців у Карибському басейні
Фото: стопкадр з відео SOUTHCOM

Об’єднана оперативно-тактична група "Західна півкуля" під керівництвом Південного командування Збройних сил США 19 вересня атакувала швидкісний катер у Карибському басейні.

Про це повідомило Південне командування ЗС США (SOUTHCOM) у мережі X.

За даними американського командування, катер діяв на відомих маршрутах наркотрафіку. У SOUTHCOM заявили, що розвідка підтвердила використання судна для перевезення наркотиків.

Унаслідок операції американські військові ліквідували чотирьох людей, яких SOUTHCOM назвало "наркотерористами".

Операцію провела об’єднана оперативно-тактична група "Західна півкуля", яка діє під керівництвом Південного командування Збройних сил США.

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