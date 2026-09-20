Данія виділяє Україні $275 млн військової допомоги після інциденту з військовим кораблем РФ

Данія вирішила передати Україні позачерговий пакет військової допомоги на $275 млн. Кошти спрямують, зокрема, на посилення протиповітряної оборони України напередодні осінньо-зимового періоду.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Про новий пакет допомоги раніше цього тижня домовилися міністри оборони України та Данії.
У Міноборони України наголосили на ролі Данії у підтримці України від початку повномасштабного вторгнення Росії.
"Данія від початку повномасштабного російського вторгнення залишається однією з держав-лідерів у наданні військової допомоги Україні та послідовно розвиває нові ефективні формати співпраці", – зазначили у відомстві.
Новий пакет доповнить військову підтримку, яку Данія вже надала Україні. Загальна сума допомоги королівства від початку повномасштабної війни становить $11,8 млрд без урахування підтримки через Європейський Союз.