Данія виділяє Україні $275 млн військової допомоги після інциденту з військовим кораблем РФ

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Глава данського уряду Метте Фредеріксен у Києві, 19 листопада 2024 року

Данія вирішила передати Україні позачерговий пакет військової допомоги на $275 млн. Кошти спрямують, зокрема, на посилення протиповітряної оборони України напередодні осінньо-зимового періоду.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Про новий пакет допомоги раніше цього тижня домовилися міністри оборони України та Данії.

У Міноборони України наголосили на ролі Данії у підтримці України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Данія від початку повномасштабного російського вторгнення залишається однією з держав-лідерів у наданні військової допомоги Україні та послідовно розвиває нові ефективні формати співпраці", – зазначили у відомстві.

Новий пакет доповнить військову підтримку, яку Данія вже надала Україні. Загальна сума допомоги королівства від початку повномасштабної війни становить $11,8 млрд без урахування підтримки через Європейський Союз.