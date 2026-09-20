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Північна Корея запустила чергову балістичну ракету малої дальності у бік моря

Ракета пролетіла близько 450 кілометрів у напрямку східних вод Північної Кореї.

Північна Корея запустила чергову балістичну ракету малої дальності у бік моря
Фото: EPA/UPG

Північна Корея в неділю запустила балістичну ракету малої дальності у бік моря. Це сталося через два дні після того, як Пхеньян пригрозив посилити свій ядерний потенціал стримування та відповісти на те, що він назвав ворожими діями США.

Як пише Associated Press, за даними південнокорейських військових, ракета пролетіла близько 450 кілометрів у напрямку східних вод Північної Кореї. Південна Корея посилила розвідку та спостереження і тісно обмінюється інформацією про запуск зі США та Японією.

Офіс президента Південної Кореї закликав Північну Корею негайно припинити запуски балістичних ракет, заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН. У Сеулі заявили, що провели екстрене засідання Ради національної безпеки для обговорення запуску.

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Міністерство оборони Японії заявило в неділю, що зафіксувало ймовірний запуск північнокорейської ракети, однак вона не впала в територіальні води Японії. Подальших подробиць про місце її падіння не повідомили.

Запуск відбувся на тлі серії випробувань озброєнь, які Північна Корея продовжує проводити навіть після того, як президент США Дональд Трамп минулого місяця скоротив масштаб військових навчань із Південною Кореєю, очевидно намагаючись відновити дипломатичні контакти з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Сестра Кім Чен Ина та високопоставлена чиновниця Кім Йо Чжон відкинула цей жест Трампа, заявивши, що скорочення навчань не змінить їхнього «провокаційного, агресивного характеру». Згодом військові Північної Кореї запустили близько 10 балістичних ракет малої дальності у бік моря.

У п’ятницю Кім Йо Чжон також розкритикувала нещодавні багатосторонні морські навчання в регіоні під проводом США, назвавши їх «істеричним військовим кроком» американців. У навчаннях «Pacific Vanguard» взяли участь США, Південна Корея, Японія, Австралія, Нова Зеландія та Канада.

На початку цього місяця Північна Корея провела те, що назвала спільними бойовими стрільбами, із залученням ракет, артилерії та безпілотників. Це сталося через день після завершення п’ятиденних тристоронніх військових навчань США, Південної Кореї та Японії, які Пхеньян назвав провокацією.

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