Головнокомандувач Збройних сил Німеччини Карстен Бройер очолить найвищий військовий орган НАТО. На таємному голосуванні головнокомандувачів країн-членів Альянсу більшість підтримали його кандидатуру.

Про це пише Politico.

Бройер, який очолює німецькі збройні сили з 2023 року, отримав підтримку щонайменше 17 із 32 головнокомандувачів країн НАТО під час закритого голосування за кандидатуру голови Військового комітету Альянсу в Копенгагені.

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«Вітаю генерала Карстена Бройера. Ваше оперативне бачення, глибоке знання цього Альянсу та керівництво Збройними силами Німеччини будуть на користь НАТО»,ТО», – написав у X нинішній голова Військового комітету НАТО, італійський адмірал Джузеппе Каво Драгоне, оголошуючи про результати.

Бройер змінить Драгоне на посаді в липні наступного року та обійматиме її протягом трьох років.

Решту результатів голосування вирішили не оприлюднювати, щоб уникнути ризику виникнення невдоволення та розколу через його підсумки, повідомив один із представників НАТО на умовах анонімності.

Німецький генерал випередив у боротьбі за посаду головнокомандувачку Збройних сил Канади Дженні Каріньян. Бройера вважали фаворитом, зважаючи на статус Берліна як найбільшого оборонного інвестора в Європі та неявну підтримку з боку Вашингтона. Під час кампанії Бройер наголошував на провідній ролі Німеччини у фінансуванні оборони, тоді як європейські союзники зазнають тиску з боку США, які закликають їх перебрати на себе більшу відповідальність за власну оборону.

Каріньян, яка з 2024 року є головнокомандувачкою Збройних сил Канади, у своїй кампанії наголошувала на необхідності посилити роль Військового комітету та продемонструвати збереження трансатлантичної єдності всередині НАТО. Представники Альянсу вважали, що напружені двосторонні відносини між Канадою та США ускладнювали позиції Каріньян.

Німеччина перебирає на себе старші військові посади та більшу оперативну відповідальність за захист держав на східному фланзі НАТО. Зокрема, йдеться про регіональне командування сухопутних військ, зосереджене на Естонії та Латвії, а також постійне розміщення військ у Литві.

Від голови Військового комітету НАТО очікують надання союзникам відвертих військових рекомендацій, зокрема оцінки здійсненності, фінансування та спроможностей військових операцій. Він також координує роботу десятків робочих груп військового штабу НАТО та допомагає досягати консенсусу під час формування військових рекомендацій.