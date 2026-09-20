Журналістів CNN, MS NOW і POLITICO не пустили до Білого дому після того, як Трамп заявив, що заборонить їм доступ

Журналістів трьох великих медіаорганізацій не пустили до Білого дому в суботу, наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що забороняє їм доступ через публікації, які він вважає «фейковими новинами». Йдеться про журналістів CNN, MS NOW та POLITICO.

Про це пише Euronews.

Асоціація кореспондентів Білого дому, яку очолює журналістка Fox News Джекі Генріх, закликала адміністрацію Трампа негайно відновити доступ представників заборонених медіа. В організації заявили, що це рішення створює небезпечний прецедент для свободи слова.

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Раніше ці медіа вже ставали мішенню критики президента-республіканця, особливо CNN, журналістів якого Трамп регулярно висміює та звинувачує в недостовірності.

Кореспондентка CNN у Білому домі Бетсі Кляйн та кореспондентка MS NOW Акайла Гарднер вийшли у прямий ефір, щоб повідомити, що їх не пустили на роботу до Білого дому, а їхні пресперепустки деактивували. Згодом POLITICO повідомило, що його кореспондентці в Білому домі Шайєнн Гаслетт також відмовили у вході та конфіскували перепустку. Усі три медіа натякнули на можливі юридичні дії.

Президентка Асоціації кореспондентів Білого дому Джекі Генріх закликала адміністрацію негайно відновити доступ трьох медіа.

Це рішення стало продовженням торішнього рішення президента заборонити журналістам Associated Press доступ до Овального кабінету, борту Air Force One та інших заходів. Тоді Трамп помстився інформаційному агентству через його відмову дотримуватися вказівки президента змінити назву Мексиканської затоки. AP заявило, що за необхідності зазначатиме, що Трамп наказав перейменувати водойму, яка частково розташована в мексиканських та інших територіальних водах, на «Американську затоку». Американське інформаційне агентство подало позов через заборону, і справа досі перебуває на розгляді.

Під час свого другого президентського терміну Трамп та його адміністрація регулярно вживали заходів проти окремих медіа — як через суди, так і за допомогою регуляторних дій.

Трамп також особисто або через соціальні мережі атакував окремих журналістів, іноді використовуючи вкрай особисті образи. Зокрема, він ображав представників ЗМІ під час брифінгів, а на нещодавній вечері Асоціації кореспондентів Білого дому назвав журналістку CNN Кейтлан Коллінз «дуже дурною і нещасною».

Після повернення до Білого дому Трамп також вживав інших юридичних заходів проти різних медіа, зокрема The New York Times, The Wall Street Journal та BBC.

Його адміністрація також бере участь у тривалому протистоянні з ABC щодо продовження ліцензій на мовлення телеканалу.