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У Луврі біля «Мони Лізи» двоє чоловіків приклеїли свої картини до стіни

Порушників затримали.

У Луврі біля «Мони Лізи» двоє чоловіків приклеїли свої картини до стіни
Фото: EPA/UPG

У Луврі двоє чоловіків приклеїли дві картини у залі, де експонується знаменитий шедевр Леонардо да Вінчі "Мона Ліза". Інцидент стався у суботу, 19 вересня.

Як пише France24, охоронці музею затримали чоловіків та викликали поліцію. Їх заарештували через незначне пошкодження стіни музею.

На одній із картин, яку прикріпили до стіни за допомогою клейкої стрічки, був зображений один із чоловіків в обладунках. На іншій – портрет обох затриманих разом із жінкою.

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Під час допиту чоловіки заявили, що влаштували акцію заради розваги.

За даними джерел у поліції, після того як Лувр подасть офіційну скаргу щодо завданої шкоди, обох чоловіків мають викликати до суду.

При цьому "Мона Ліза" не постраждала. Картина перебуває під товстим захисним склом, яке убезпечило її під час інциденту.

Інцидент стався на тлі посилених заходів безпеки у французьких музеях. Останнім часом у країні зафіксували низку пограбувань музеїв і галерей, що привернуло увагу до можливих недоліків систем охорони.

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