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Трамп зустрінеться з Макроном у Нью-Йорку перед Генасамблеєю ООН

Перед цим у порядку денному французького президента є зустріч з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Трамп зустрінеться з Макроном у Нью-Йорку перед Генасамблеєю ООН
Еммануель Макрон і Дональд Трамп
Фото: EPA-EFE

Президент США Дональд Трамп зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у понеділок у Нью-Йорку, де обидва лідери беруть участь у Генеральній асамблеї ООН.

Про це повідомляє France24.

Макрон прибуде до Нью-Йорка з Сен-П’єра і Мікелону, невеликої території Франції біля Атлантичного узбережжя Канади, де він зустрівся з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Раніше повідомлялося, що президент Франції також планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на полях Генеральної Асамблеї.

Окрім того, Трамп має зустрітися на полях заходу з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Під час зустрічі мова буде йти, зокрема, про вивільнення запасів ракет для систем протиповітряної оборони “Patriot”, аби передати їх Україні до настання зими.

Додамо, Китай сьогодні підтвердив, що президент Сі Цзіньпін відвідає США, де зустрінеться з президентом Дональдом Трампом.

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