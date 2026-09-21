У буферній зоні між Південною Кореєю та КНДР стався вибух. Поранені люди

У буферній зоні між Південною Кореєю та КНДР стався вибух. Поранені троє південнокорейських військовослужбовців.

Як пише АР, про це повідомили у міністерстві оборони Південної Кореї.

Вибух стався під час операції, характер якої не уточнюється, поблизу військової демаркаційної лінії в межах прикордонної буферної зони між двома країнами (DMZ).

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Причина вибуху наразі невідома.

Південнокорейські представники не уточнили, чи міг вибух бути спричинений наземною міною, встановленою Північною Кореєю. В останні місяці Пхеньян встановлює додаткові міни, протитанкові загородження та інші укріплення на передовій, оскільки відносини між двома державами різко погіршилися.

Двох військовослужбовців евакуювали з місця події гелікоптерами, тоді як третього спочатку транспортували наземним транспортом, а потім також доправили гелікоптером. За даними міністерства, військових лікують у військовому госпіталі поблизу столиці Сеула.

Демілітаризована зона завдовжки 248 кілометрів і завширшки 4 кілометри є одним із найбільш мілітаризованих кордонів у світі. За оцінками, близько 2 мільйонів мін встановлено в межах зони та поблизу неї. Кордон також охороняють паркани з колючого дроту, протитанкові загородження та військовослужбовці з обох боків.

DMZ є спадщиною Корейської війни 1950–1953 років, яка завершилася перемир'ям, але не мирним договором.

Південнокорейські військові офіційно не підтвердили повідомлення ЗМІ про те, що лише в серпні північнокорейські військовослужбовці понад 20 разів перетинали військову демаркаційну лінію під час операцій на передовій.

Південнокорейські військові вже відкривали попереджувальний вогонь, щоб змусити близько 10 північнокорейських солдатів відійти після того, як вони у квітні 2025 року перетнули військову демаркаційну лінію у східній частині DMZ.

Північнокорейські військові відступили після того, як Південна Корея передала їм аудіопопередження та відкрила попереджувальний вогонь. Зіткнення не відбулося.

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У червні 2024 року північнокорейські військовослужбовці тричі перетинали кордон, що також змусило Південну Корею відкрити попереджувальний вогонь.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин останніми роками фактично припинив майже всю співпрацю та дипломатичні контакти з Південною Кореєю. Він назвав Сеул своїм «найворожішим противником» на тлі безвиході в ширших переговорах із Вашингтоном щодо ядерної програми Північної Кореї.

У попередні роки північнокорейські міни іноді змивало під час паводків річкою на територію Південної Кореї, де вони ставали причиною загибелі або поранення цивільних.

У серпні 2015 року вибухи наземних мін тяжко травмували двох південнокорейських військовослужбовців, після чого напруженість між двома Кореями різко зросла.