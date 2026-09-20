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Туреччина шукає варіанти для скасування американських санкцій через російські С-400

Санкції CAATSA стали серйозною перешкодою, насамперед для турецького Управління оборонної промисловості.

Туреччина шукає варіанти для скасування американських санкцій через російські С-400
Пускові установки ЗРК С-400 армії РФ, фото ілюстративне
Фото: змі окупантів

Анкара працює над тим, щоб розв'язати суперечку зі США щодо російських зенітно-ракетних комплексів С-400 та зняти санкції CAATSA, які американці запровадили проти турецького оборонного сектору. 

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє Укрінформ.

Фідан наголосив, що санкції CAATSA стали серйозною перешкодою насамперед для турецького Управління оборонної промисловості. За його словами, для вирішення питання С-400, яке й стало причиною обмежень, турецька сторона має певні креативні ідеї.

Глава МЗС підкреслив, що Туреччина намагається реалізувати можливі сценарії на основі взаємної доброї волі зі Штатами, й висловив сподівання на позитивні зрушення.

  • Раніше повідомлялося, що влада Туреччини веде переговори з Росією, щоб отримати згоду на передачу куплених у Москви зенітно-ракетних комплексів С-400 третій країні. 
  • Цей крок має усунути головну перешкоду для повернення Анкари до американської програми купівлі винищувачів п'ятого покоління F-35.
  • Раніше Туреччина пропонувала компроміс — залишити С-400 у себе, aлe під наглядом США, щоб розвіяти побоювання щодо витоку технологій. Проте Вашингтон цей варіант відхилив. Наразі комплекси перебувають на складах Туреччини і не використовуються.
  • Анкару виключили з програми F-35 у 2019 році після того, як вона отримала перші батареї російських С-400. 
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