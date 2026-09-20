Туреччина шукає варіанти для скасування американських санкцій через російські С-400

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Анкара працює над тим, щоб розв'язати суперечку зі США щодо російських зенітно-ракетних комплексів С-400 та зняти санкції CAATSA, які американці запровадили проти турецького оборонного сектору.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє Укрінформ.

Фідан наголосив, що санкції CAATSA стали серйозною перешкодою насамперед для турецького Управління оборонної промисловості. За його словами, для вирішення питання С-400, яке й стало причиною обмежень, турецька сторона має певні креативні ідеї.

Глава МЗС підкреслив, що Туреччина намагається реалізувати можливі сценарії на основі взаємної доброї волі зі Штатами, й висловив сподівання на позитивні зрушення.