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У Німеччині ультраправі перемагають на ще одних виборах у федеральній землі

Партія канцлера Фрідріха Мерца показала найгірший результат із 1949 року.

У Німеччині ультраправі перемагають на ще одних виборах у федеральній землі
Прихильники AfD під час передвиборчої кампанії
Фото: EPA/UPG

Ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (AfD) посіла перше місце на регіональних виборах у північно-східній землі Мекленбург-Передня Померанія. 

Про це свідчать дані екзитполів суспільного мовника ARD, пише Reuters.

За попередніми опитуваннями, AfD здобуває 37% голосів, випереджаючи правоцентристських соціал-демократів із 35,5%. Водночас консерватори канцлера Фрідріха Мерца отримали лише 5,5% і ледве долають прохідний бар'єр до місцевого парламенту. 

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Якщо ці результати підтвердяться, це стане найгіршим показником для партії Мерца на регіональних виборах за останні десятиліття. Попри це, ультраправі навряд чи очолять уряд, оскільки інші ключові партії категорично відмовляються від співпраці з ними.

Мерц назвав результати голосування катастрофою, однак заявив, що планує продовжувати роботу на посаді канцлера і впроваджувати заплановані реформи.

Також вибори відбулися у Берліні. Там перемогу здобула ліва партія - 24,5% голосів, консерватори Мерца набрали 20%, а AfD покращила свої позиції до 16%.

Успіх ультраправих у Мекленбурзі-Передній Померанії став уже другою перемогою партії на регіональному рівні за останній місяць після виборів у Саксонії-Ангальт. Сама AfD розглядає ці регіональні успіхи як крок до майбутніх федеральних виборів.

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