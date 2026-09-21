У Техасі госпіталізували чоловіка, у якого стріляв співробітник ICE під час погоні

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У місті Остін (штат Техас) госпіталізували чоловіка, якого поранив із вогнепальної зброї співробітник Імміграційної та митної правооохоронної поліції США (ICE).

Про це повідомляє DW з посиланням на місцевих посадовців.

Мер Остіна Кірк Вотсон висловив обурення з приводу стрілянини та закликав залучити місцеву поліцію до проведення “неупередженого” розслідування інциденту.

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Відомо, що чоловік отримав вогнепальне поранення у верхню частину тіла під час короткотривалої погоні пішки в північній частині міста. Потерпілий перебуває в місцевій лікарні у важкому, але стабільному стані. Посадовці додали, що наявна інформація про інцидент є “дуже попередньою”.

За словами керівниці поліції Остіна Лізи Девіс, співробітники міської поліції не брали участі ні в цій операції, ні в стрілянині.

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Офіційні особи не назвали імені чоловіка та не повідомили його вік чи громадянство, однак імміграційний адвокат повідомив, що це Вілбер Рафаель Гарсес Перес – 28-річний громадянин Венесуели.

Наразі ні ICE, ні Міністерство внутрішньої безпеки, у підпорядкуванні якого перебуває це відомство, ще не оприлюднили заяви щодо інциденту.