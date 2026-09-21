«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
ГоловнаСвіт

У Техасі госпіталізували чоловіка, у якого стріляв співробітник ICE під час погоні

Імміграційний адвокат повідомив, що поранення отримав 28-річний громадянин Венесуели.

У Техасі госпіталізували чоловіка, у якого стріляв співробітник ICE під час погоні
Фото: EPA

У місті Остін (штат Техас) госпіталізували чоловіка, якого поранив із вогнепальної зброї співробітник Імміграційної та митної правооохоронної поліції США (ICE).

Про це повідомляє DW з посиланням на місцевих посадовців.

Мер Остіна Кірк Вотсон висловив обурення з приводу стрілянини та закликав залучити місцеву поліцію до проведення “неупередженого” розслідування інциденту.

Реклама

Відомо, що чоловік отримав вогнепальне поранення у верхню частину тіла під час короткотривалої погоні пішки в північній частині міста. Потерпілий перебуває в місцевій лікарні у важкому, але стабільному стані. Посадовці додали, що наявна інформація про інцидент є “дуже попередньою”.

За словами керівниці поліції Остіна Лізи Девіс, співробітники міської поліції не брали участі ні в цій операції, ні в стрілянині.

Читайте такожСША закуплять для агентів ICE тисячі рукавичок-електрошокерів

Офіційні особи не назвали імені чоловіка та не повідомили його вік чи громадянство, однак імміграційний адвокат повідомив, що це Вілбер Рафаель Гарсес Перес – 28-річний громадянин Венесуели.

Наразі ні ICE, ні Міністерство внутрішньої безпеки, у підпорядкуванні якого перебуває це відомство, ще не оприлюднили заяви щодо інциденту.

  • Недільна стрілянина стала черговим епізодом у низці інцидентів за участю ICE, зокрема смертельних – відомства, що перетворилося на символ жорсткої імміграційної політики республіканської адміністрації президента США Дональда Трампа.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies