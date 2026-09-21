Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
ГоловнаСвіт

В Ефіопії сім повстанських груп створили альянс для усунення уряду

Повстанці звинувачують прем’єр-міністра Абія Ахмеда в тому, що країну охопили “війна, геноцид, масові руйнування та крайня бідність”, і Ефіопія опинилася перед загрозою розпаду.

В Ефіопії сім повстанських груп створили альянс для усунення уряду
Протест в Аддіс-Абеба, липень 2026 року

В Ефіопії кілька повстанських угруповань, що ведуть боротьбу проти влади в різних частинах країни, оголосили про створення альянсу з метою усунення уряду в Аддис-Абебі.

Про це повідомляє BBC.

До цього об'єднання, що отримало назву “Альянс за виживання”, увійшли ополчення “Фано” (регіон Амхара), Армія визволення Оромо (OLA), Народний фронт визволення Тиграю (TPLF) та ще чотири менші угруповання.

Реклама

Ці сім груп звинувачують уряд прем’єр-міністра Абія Ахмеда в тому, що за час його правління країну охопили “війна, геноцид, масові руйнування та крайня бідність”, і стверджують, що Ефіопія опинилася перед загрозою розпаду.

Федеральна влада поки що не відреагувала на цю заяву.

Ефіопія вже протягом багатьох років потерпає від збройних конфліктів в Оромії та Амхарі – найбільш густонаселених штатах країни.

Читайте такожBBC: у повоєнній Ефіопії розгортається гуманітарна криза і є загроза голоду, але уряд це заперечує

Також знову зросла напруженість у північному регіоні Тиграй, де дворічна громадянська війна призвела до загибелі сотень тисяч людей і переміщення мільйонів.

Хоча у 2022 році цю війну було завершено завдяки мирній угоді за посередництва Африканського союзу, існують побоювання щодо відновлення повномасштабного конфлікту, оскільки сторони звинувачують одна одну в порушенні умов цієї угоди.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies