В Ефіопії сім повстанських груп створили альянс для усунення уряду

Повстанці звинувачують прем’єр-міністра Абія Ахмеда в тому, що країну охопили “війна, геноцид, масові руйнування та крайня бідність”, і Ефіопія опинилася перед загрозою розпаду.

В Ефіопії кілька повстанських угруповань, що ведуть боротьбу проти влади в різних частинах країни, оголосили про створення альянсу з метою усунення уряду в Аддис-Абебі.

Про це повідомляє BBC.

До цього об'єднання, що отримало назву “Альянс за виживання”, увійшли ополчення “Фано” (регіон Амхара), Армія визволення Оромо (OLA), Народний фронт визволення Тиграю (TPLF) та ще чотири менші угруповання.

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Ці сім груп звинувачують уряд прем’єр-міністра Абія Ахмеда в тому, що за час його правління країну охопили “війна, геноцид, масові руйнування та крайня бідність”, і стверджують, що Ефіопія опинилася перед загрозою розпаду.

Федеральна влада поки що не відреагувала на цю заяву.

Ефіопія вже протягом багатьох років потерпає від збройних конфліктів в Оромії та Амхарі – найбільш густонаселених штатах країни.

Також знову зросла напруженість у північному регіоні Тиграй, де дворічна громадянська війна призвела до загибелі сотень тисяч людей і переміщення мільйонів.

Хоча у 2022 році цю війну було завершено завдяки мирній угоді за посередництва Африканського союзу, існують побоювання щодо відновлення повномасштабного конфлікту, оскільки сторони звинувачують одна одну в порушенні умов цієї угоди.