ЗМІ: у екскандидата в президенти Румунії Джорджеску пройшли обшуки

Його затримали в автомобілі та доставили додому, щоб обшук провели в його присутності.

У колишнього кандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску пройшли обшуки.

Як пише Digi24, правоохоронці у понеділок вранці провели обшуки в будинку Келіна Джорджеску в Могошоая, повіт Ілфов. За даними джерел видання, його затримали в автомобілі та доставили додому, щоб обшук провели в його присутності.

Обшуки 21 вересня відбулися за п’ятьма адресами в Бухаресті, Могошоаї, Чолпані та Буфтя, відомо про трьох підозрюваних віком 64, 47 і 56 років.

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Розслідування стосується підозр у створенні організованої злочинної групи та шахрайстві з особливо тяжкими наслідками, а заявлений збиток становить понад 1,1 млн євро. За версією слідства, Джорджеску разом із двома іншими чоловіками, громадянами Румунії та Італії, створив організовану групу, яка діяла в Румунії та Великій Британії.

Група нібито переконувала румунських підприємців, що може забезпечити їм великі кредити від іноземних банків, якщо вони сплатять гарантійні внески. Один із підприємців, Резван Леу, заявив, що передав понад 1 млн євро як гарантію для отримання кредиту на 6 млн євро, а згодом ще 100 тисяч євро після обіцянки збільшити фінансування до 15 млн євро.

За даними румунських правоохоронців, загальна сума збитків Леу перевищує 1,1 млн євро, а близько 1 млн євро було переказано на рахунок компанії, пов’язаної з іншою юридичною особою в Домініканській Співдружності та швейцарським банківським рахунком.

Слідство стверджує, що частина коштів мала бути використана для бізнесу з дорогоцінними металами, а 100 тисяч євро – для виборчої кампанії лідера групи, яким імовірно є Джорджеску.

У справі також фігурує бізнесмен Іонел Русен, якого Джорджеску нібито представляв Леу як надійного підприємця та який надалі вів із ним переговори.