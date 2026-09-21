Японія готується до рекордних злив, влада оголосила евакуацію

Шторм “Дуцзюань” є 25-м у Японії цього року і супроводжується постійним вітром з поривами до 180 км/год.

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Зливи у Японії, липень 2026 року

Японія готується до рекордних злив, спричинених потужним тайфуном, який, за прогнозами, наблизиться до Токіо на східному узбережжі країни.

Про це повідомляє BBC.

Влада оголосила рідкісне екстрене попередження про евакуацію, побоюючись, що стихія може спричинити зсуви ґрунту та повені.

Скасували близько 300 рейсів, а рух деяких поїздів призупинено.

Шторм “Дуцзюань” – 25-й у Японії цього року – супроводжується постійним вітром зі швидкістю 126 км/год поривами до 180 км/год. Він може принести до 350 мм опадів у регіон Токай.

Цей шторм є черговим у низці тихоокеанських бур, інтенсивність яких зросла через цьогорічний “супер-Ель-Ніньйо”, що спричинив нагрівання океану та посилив утворення штормів.