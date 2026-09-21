​В Ірландії оштрафували Google на 403 млн євро через стеження за геопозицією користувачів

Комісія з захисту даних Ірландії (DPC) оштрафувала компанію Google на 403 млн євро за результатами розслідування щодо обробки пошуковою системою даних про місцезнаходження.

Про це повідомляє RTE, інформує "Європейська правда".

Згідно з правилами захисту даних, така інформація має оброблятися законним та прозорим чином.

DPC розпочала розслідування в лютому 2020 року після отримання скарг від кількох європейських організацій із захисту прав споживачів щодо обробки даних про місцеперебування у зв'язку з певними послугами та продуктами. У DPC заявили, що в ході розслідування було виявлено порушення, а це означає, що люди могли не знати, що їхнє місцезнаходження використовувалося, наприклад, - для впливу на них за допомогою реклами або для визначення їхніх інтересів, і могли втратити контроль над своїми персональними даними.

DPC наклала штрафи на загальну суму 403 мільйони євро та зобов'язала Google привести свою діяльність з обробки даних у відповідність до вимог протягом шести місяців.

Google у своїй заяві зазначила, що справа "стосується застарілої політики, яку відтоді вже було оновлено".