На Херсонщині через атаку російського дрона постраждав староста громади

Російські війська атакували дроному Урожайне на Херсонщині. Постраждав староста Бериславської громади.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 13:10 росіяни атакували безпілотником Урожайне Бериславської громади", – ідеться у повідомленні.
Через удар ворожого дрона постраждав 50-річний староста. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини, спини, рук та ніг.
Постраждалий перебуває під наглядом медиків.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонщину дронами, із артилерії та авіації. Поранені семеро людей.