На Херсонщині через атаку російського дрона постраждав староста громади

Через удар ворожого дрона постраждав 50-річний староста. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини, спини, рук та ніг.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies