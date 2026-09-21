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Глава МЗС Естонії назвав вибори до Держдуми РФ "політичною виставою" для зміцнення влади Путіна

Маргус Цахкна розкритикував проведення російських виборів на окупованих територіях України.

Глава МЗС Естонії назвав вибори до Держдуми РФ "політичною виставою" для зміцнення влади Путіна
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав вибори до Держдуми Росії "політичною виставою", метою якої є зміцнення влади Володимира Путіна.

Про це глава естонського МЗС написав у соцмережі X.

За словами Цахкни, напередодні голосування російська влада систематично обмежувала участь опозиційних сил.

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Серед інструментів тиску він назвав залякування, жорсткі вимоги до реєстрації, адміністративний тиск і кримінальні переслідування.

Цахкна заявив, що такі дії, на його думку, були спрямовані на збереження влади та обмеження реального вибору для російських виборців.

Окремо глава МЗС Естонії звернув увагу на відсутність належного міжнародного спостереження.

Раніше ОБСЄ повідомила, що Росія не запросила спостерігачів організації на вибори до Держдуми. В ОБСЄ заявили, що це суперечить міжнародним зобов’язанням Росії та позбавляє виборчий процес незалежної оцінки.

Глава МЗС Естонії також засудив проведення російських виборів на тимчасово окупованих територіях України.

"Естонія рішуче засуджує проведення цих так званих виборів на українських територіях, незаконно окупованих РФ", – зазначив міністр.

Цахкна наголосив, що Естонія працює з партнерами над скоординованою реакцією на проведення голосування на окупованих українських територіях.

  • Російська Центральна виборча комісія оголосила попередні результати «виборів», проведених у Росії та на окупованих територіях 18-20 вересня. Передбачувано більшість голосів визначили за путінською партією "Єдіная Росія" – їй відвели 57,83 % голосів, що більше, ніж на останніх виборах до Державної думи до повномасштабної війни 2021 року.
  • Раніше ЄС засудив проведення Росією так званих виборів до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України та заявив, що не визнає їхніх результатів.
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