Додати LB.ua як бажане джерело в Google

На митному посту "Тиса", що на кордоні з Угорщиною, під час митно-прикордонного контролю рейсового автобусу виявили партію препаратів для схуднення та контролю діабету з діючою речовиною тірзепатид, які незаконно намагалися провезти в Україну.

Про це повідомила Державна митна служба.

Під водійським сидінням у термосумках знаходились 360 шприц-ручок торгової марки «Mounjaro KwikPen» в асортименті у заводському пакуванні від печива.

Реклама

"Дії водія містять ознаки порушення митних правил, тож відносно нього складено протокол за ч. 1 ст. 483 МКУ", - наголосили в ДМС.

Приховану від митного контролю партію препаратів препаратів вилучили до рішення суду.

Орієнтовна вартість товару - 7 млн грн. Остаточну оцінку предметів правопорушення визначить спеціаліст-експерт.