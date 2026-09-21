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В Україну під виглядом печива намагалися ввезти препарати для схуднення на 7 млн грн

Партію препаратів препаратів вилучили до рішення суду.

В Україну під виглядом печива намагалися ввезти препарати для схуднення на 7 млн грн
Фото: ДМС

На митному посту "Тиса", що на кордоні з Угорщиною, під час митно-прикордонного контролю рейсового автобусу виявили партію препаратів для схуднення та контролю діабету з діючою речовиною тірзепатид, які незаконно намагалися провезти в Україну. 

Про це повідомила Державна митна служба

Під водійським сидінням у термосумках знаходились 360 шприц-ручок торгової марки «Mounjaro KwikPen» в асортименті у заводському пакуванні від печива.

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"Дії водія містять ознаки порушення митних правил, тож відносно нього складено протокол за ч. 1 ст. 483 МКУ", - наголосили в ДМС.

Приховану від митного контролю партію препаратів препаратів вилучили до рішення суду.

Орієнтовна вартість товару - 7 млн грн. Остаточну оцінку предметів правопорушення визначить спеціаліст-експерт.

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