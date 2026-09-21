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У Слов’янську на Донеччині внаслідок російського удару безпілотником загинув чоловік.

Про це повідомляє у ДСНС України.

Один із російських дронів влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. На четвертому поверсі під зруйнованими конструкціями опинився заблокований чоловік.

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Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та вилучили тіло загиблого.

Загалом із будинку розібрали 18 тонн пошкоджених будівельних конструкцій.

Аварійно-рятувальні роботи завершили.