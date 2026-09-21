У Слов’янську на Донеччині внаслідок російського удару безпілотником загинув чоловік.
Про це повідомляє у ДСНС України.
Один із російських дронів влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. На четвертому поверсі під зруйнованими конструкціями опинився заблокований чоловік.
Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та вилучили тіло загиблого.
Загалом із будинку розібрали 18 тонн пошкоджених будівельних конструкцій.
Аварійно-рятувальні роботи завершили.
- Минулої доби російська армія вбила трьох мешканців Донецької області. Ще 12 людей отримали поранення: 10 у Краматорську та двоє у Дружківці.