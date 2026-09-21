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Ярослав Качинський: Україна хотіла єдиної держави та втягнення Польщі у війну

Виступ Зеленського перед депутатами Сейму у 2022 році, на який посилається польський політик, спростовує таке припущення

Ярослав Качинський: Україна хотіла єдиної держави та втягнення Польщі у війну
Скріншот відео
Фото: TVP

Лідер польської партії «Право і Справедливість» Ярослав Качинський заявив, що українська влада на початку великої війни могла мати намір втягнути Польщу.

Про це він заявив, виступаючи на молодіжному конгресі у Августові, повідомляє Rzeczpospolita

За словами Качинського, на початковому етапі війни Україна очікувала від Польщі дій, на які Варшава не могла погодитися.

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«Часто виникали всілякі питання, пов’язані з тим, робити щось чи ні. Українці іноді очікували речей, з якими ми, з різних причин — хоча я не можу їх обговорювати — не могли погодитися. Зазвичай нам вдавалося знайти рішення, яке підтримувало добрі польсько-українські відносини», — сказав Качинський.

Він додав, що згодом відносини почали розвиватися по-іншому. «Пізніше все стало розвиватися зовсім по-іншому, але треба чітко заявити, що українці змінили свою думку. Я думаю, що у них спочатку була дещо дивна ідея, що вони втягнуть нас у цю війну, навіть на основі створення єдиної держави. Виступ Зеленського в Сеймі був саме в цьому напрямку», – заявив лідер «ПіС».

Ярослав Качинський також зазначив, що Україна, можливо, неправильно оцінила можливості Польщі на початковому етапі російського вторгнення: «Польща, навіть якби вона була дуже войовничою країною, практично не мала реальних збройних сил. Вона не могла вступити у війну».

За словами Качинського, членство Польщі в НАТО також могло зіграти певну роль у розрахунках України: «Крім того, йшлося також про вступ до НАТО. Вони, мабуть, думали, що таких цілей можна досягти, але я не впевнений у цьому; це визначать історики».

Виступ Володимира Зеленського в Сеймі, про який згадав Ярослав Качинський, відбувся 11 березня 2022 року через відеозв’язок. 

У ньому президент України дякував за допомогу, говорив про “надзвичайно сильний союз” України і Польщі і єдність між двома народами. При цьому він зазначив: “Сьогодні ми боремося, щоб для країн Балтії та для Польщі такий злий час не настав”. Тобто ані про єдину державу, ані про втягування Польщі у війну не йшлося. 

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