Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
ГоловнаТехнології
Спецтема
Defense Tech

Міноборони кодифікувало бронепікап UAT.GYURZA-01 

Машина призначена для перевезення особового складу, вантажів та виконання широкого спектру завдань у районі бойових дій 

Міноборони кодифікувало бронепікап UAT.GYURZA-01 
GYURZA-01
Фото: Міністерство оборони

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до постачання Силам оброни України броньований пікап на базі GYURZA-01. Про це повідомила пресслужба відомства.

Новий бронеавтомобіль виготовили на базі багатофункціонального цивільного пікапа Dodge RAM 5500. Компанія-розробник автомобіля УкрАрмоТех розповіла, що його основним завданням є безпечне перевезення безпілотних систем, боєкомплекту та інших вантажів, транспортування особового складу.

«GYURZA-01, на базі якої зроблено та кодифіковано новий пікап, — одна з наших універсальних платформ. Вона може використовуватися не лише для перевезення особового складу, боєкомплекту та майна, а й для евакуаційних і логістичних завдань, як база для встановлення різного обладнання», — розповіли у компанії.

Реклама

За даними компанії, машина оснащена коробкою передач ZF і двигуном Cumminѕ об’ємом 6.7 літрів. При габаритах 6,42 x 2,66 x 2,54 метрів повна маса автомобіля не перевищує 10700 ± 200 кг. 

У Міноборони зазначають, що броньований пікап може перевозити 5 військових у повному спорядженні і майже 2 тонни вантажу. У відомстві зазначають, що автомобіль може розвивати швидкість до 110 км/год. Запасу палива вистачає на 800 км шляху грунтовими дорогами і до 1000 км – дорогах з твердим покриттям. Завдяки конструктивним особливостям пікап може долати важке бездоріжжя, хащі, заболочену місцевість, трясовину.  

UAT.GYURZA-01 має такі особливості: 

  • протикульний і протиуламковий захист корпусу рівня 2 відповідно до стандарту STANAG 4569: зокрема, автомобіль витримує влучання куль 7,62×39 мм ;  
  • протимінний захист рівнів За та Зb відповідно до стандарту STANAG 4569: автомобіль витримує підрив протитанкової міни з масою вибухової речовини 8 кг у тротиловому еквіваленті;
  • високий поріг міцності кузова;  
  • надійні витривалі вузли;
  • зрозумілий (цивільний) алгоритм управління;
  • доступність запчастин і витратних матеріалів;
  • високі тактико-технічні характеристики;
  • широкі логістичні можливості.

Пікап GYURZA-01 оснащений інноваційними системами захисту і спостереження, необхідними для виконання військових місій, зокрема система зовнішнього спостереження; телевізійна оглядова система; система РЕБ; система пожежогасіння для кабіни і моторного відсіку; система вентиляції та кондиціонування повітря; лебідка.

За потреби машина може бути  додатково обладнана системою напівавтоматичної підкачки шин, протиуламковим відбоєм, фільтровентиляційною установкою тощо. 

Нагадаємо, у липні 2025 року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони спеціальний бронеавтомобіль UAT.GYURZA-02 – модернізовану версію GYURZA-01, яка вже використовується нашими воїнами. У новій моделі покращено рівень бронезахисту, динамічні та позашляхові характеристики. Автомобіль обладнано 6.7-літровим турбодизелем, автоматичною трансмісією, двоконтурною гальмівною системою тощо.

Десантний відсік автомобіля має високий рівень захисту від пострілів бронебійно-запалювальних куль 7.62х39 або 7.62х54 мм. V-подібне днище забезпечує стійкість до підриву на міні з еквівалентом до 8 кг тротилу. На машину можливо встановити будь-який кулемет калібром до 14.5 мм.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies