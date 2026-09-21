Міноборони кодифікувало бронепікап UAT.GYURZA-01 

Машина призначена для перевезення особового складу, вантажів та виконання широкого спектру завдань у районі бойових дій

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до постачання Силам оброни України броньований пікап на базі GYURZA-01. Про це повідомила пресслужба відомства.

Новий бронеавтомобіль виготовили на базі багатофункціонального цивільного пікапа Dodge RAM 5500. Компанія-розробник автомобіля УкрАрмоТех розповіла, що його основним завданням є безпечне перевезення безпілотних систем, боєкомплекту та інших вантажів, транспортування особового складу.

«GYURZA-01, на базі якої зроблено та кодифіковано новий пікап, — одна з наших універсальних платформ. Вона може використовуватися не лише для перевезення особового складу, боєкомплекту та майна, а й для евакуаційних і логістичних завдань, як база для встановлення різного обладнання», — розповіли у компанії.

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За даними компанії, машина оснащена коробкою передач ZF і двигуном Cumminѕ об’ємом 6.7 літрів. При габаритах 6,42 x 2,66 x 2,54 метрів повна маса автомобіля не перевищує 10700 ± 200 кг.

У Міноборони зазначають, що броньований пікап може перевозити 5 військових у повному спорядженні і майже 2 тонни вантажу. У відомстві зазначають, що автомобіль може розвивати швидкість до 110 км/год. Запасу палива вистачає на 800 км шляху грунтовими дорогами і до 1000 км – дорогах з твердим покриттям. Завдяки конструктивним особливостям пікап може долати важке бездоріжжя, хащі, заболочену місцевість, трясовину.

UAT.GYURZA-01 має такі особливості:

протикульний і протиуламковий захист корпусу рівня 2 відповідно до стандарту STANAG 4569: зокрема, автомобіль витримує влучання куль 7,62×39 мм ;

протимінний захист рівнів За та Зb відповідно до стандарту STANAG 4569: автомобіль витримує підрив протитанкової міни з масою вибухової речовини 8 кг у тротиловому еквіваленті;

високий поріг міцності кузова;

надійні витривалі вузли;

зрозумілий (цивільний) алгоритм управління;

доступність запчастин і витратних матеріалів;

високі тактико-технічні характеристики;

широкі логістичні можливості.

Пікап GYURZA-01 оснащений інноваційними системами захисту і спостереження, необхідними для виконання військових місій, зокрема система зовнішнього спостереження; телевізійна оглядова система; система РЕБ; система пожежогасіння для кабіни і моторного відсіку; система вентиляції та кондиціонування повітря; лебідка.

За потреби машина може бути додатково обладнана системою напівавтоматичної підкачки шин, протиуламковим відбоєм, фільтровентиляційною установкою тощо.

Нагадаємо, у липні 2025 року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони спеціальний бронеавтомобіль UAT.GYURZA-02 – модернізовану версію GYURZA-01, яка вже використовується нашими воїнами. У новій моделі покращено рівень бронезахисту, динамічні та позашляхові характеристики. Автомобіль обладнано 6.7-літровим турбодизелем, автоматичною трансмісією, двоконтурною гальмівною системою тощо.

Десантний відсік автомобіля має високий рівень захисту від пострілів бронебійно-запалювальних куль 7.62х39 або 7.62х54 мм. V-подібне днище забезпечує стійкість до підриву на міні з еквівалентом до 8 кг тротилу. На машину можливо встановити будь-який кулемет калібром до 14.5 мм.