Бійці Третього армійського корпусу знищили трубопровід, який забезпечував 50% потреб окупантів у дизелі на Луганщині

Під час операції "Вівальді" Третій армійський корпус знищив трубопровід із Воронезької області на окуповану Луганщину.

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Під час наступальної операції "Вівальді" бійці Третього армійського корпусу знищили трубопровід, який забезпечував близько 50% добової потреби російських військ у дизельному пальному на Луганщині.

Про це в ефірі Радіо НВ повідомив офіцер розвідки штабу Третього армійського корпусу.

За словами військового, йдеться про трубопровід, яким безпосередньо транспортували готове дизельне паливо. Він проходив із Воронезької області на тимчасово окуповану територію Луганської області.

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"Це трубопровід, який качає безпосередньо готовий продукт – дизельне паливо. Він проходив з Воронезької області на тимчасово окуповану Луганщину, який забезпечував близько 50% добової потреби противника в дизельному паливі", – сказав офіцер.

За його словами, військові отримали завдання припинити роботу цього трубопроводу.

Бійці Третього армійського корпусу завдали прицільних ударів по початковому та кінцевому пунктах прийому палива, а також безпосередньо по російських бензовозах.

Це, за словами військових, змусило росіян повністю припинити роботу об'єкта.

Знищення трубопроводу ускладнило логістику російського угруповання військ "Запад". Тепер російські паливозаправники змушені долати близько 400 км безпосередньо до території РФ для отримання пального.

Про перерізання логістики російських військ раніше повідомляв і командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, підбиваючи підсумки першого сезону операції "Вівальді".

"Ще одним важливим завданням було перерізати логістику ворога. У результаті наших дій противник був змушений винести постачання паливно-мастильних матеріалів за державний кордон – у Воронезьку область", – зазначав Білецький.

За словами офіцера розвідки, через дефіцит пального російські підрозділи на передовій мають проблеми із забезпеченням генераторів, необхідних для заряджання батарей безпілотників.

Також, за його словами, російські комплекси радіоелектронної боротьби працюють в обмеженому форматі.

"Це дуже сильно ускладнило постачання на передові підрозділи, а в поєднанні з ударами по польових складах рівня угруповання і армії на території тимчасово окупованої Луганщини, ми змогли вплинути на противника критично, тим самим забезпечивши кризу безпосередньо на передовій", – додав розвідник.