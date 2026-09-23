Уряд розширив програму підтримки оборонної промисловості

Пільгове кредитування для українських оборонних підприємств збільшили в 5 разів.

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Уряд розширив програму підтримки української оборонної промисловості.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Пільгове кредитування для українських оборонних підприємств збільшили в 5 разів — зі 100 млн до 500 млн грн. Основна мета - масштабувати виробництво і наростити випуск українські зброї для фронту.

Підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати ці кошти на оборотний капітал під пільгові ставки 5-10% річних, залежно від суми позики.

"Інвестиційні кредити, необхідні для розвитку виробництв, будуть доступні під 5% річних", - додав прем'єр.

Програма працюватиме в межах уже передбачених бюджетних коштів.