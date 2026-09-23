Фінляндія і Україна підписали угоду про співпрацю у сфері дронів та оборонних технологій

Фінляндія і Україна уклали дронову угоду - про посилення співпраці у сфері оборони і безпеки.
Документ підписали президенти обох держав 23 вересня в Нью-Йорку.
Як ідеться на сайті фінського уряду, угода створює умови для спільного виробництва оборонної продукції, передачі технологій, обміну знаннями, а також для реалізації науково-дослідних проєктів, зокрема у сфері розробки безпілотників. Крім того, угода має спростити бюрократичні процедури й пришвидшити отримання експортних ліцензій для ефективного постачання військових товарів.
За словами прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, ця угода не лише підтримує українську оборону, а й допомагає Фінляндії розвивати власну оборонну промисловість і готувати збройні сили до сучасних технологічних викликів.
- Drone Deal – це формат міждержавних угод у сфері безпілотників та оборонних систем, про який стало відомо 28 квітня цього року, коли Зеленський заявив, що експорт української зброї "стане реальністю". Угоди вже опрацьовуються з країнами Близького Сходу, Перської затоки, Європи та Кавказу.
- Домовленість у цій сфері передбачає не просто продаж готових виробів, а довгострокове партнерство: спільне виробництво на території країни-партнера, передачу бойового досвіду і навчання.