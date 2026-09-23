Фінляндія і Україна підписали угоду про співпрацю у сфері дронів та оборонних технологій

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Фінляндія і Україна уклали дронову угоду - про посилення співпраці у сфері оборони і безпеки.

Документ підписали президенти обох держав 23 вересня в Нью-Йорку.

Як ідеться на сайті фінського уряду, угода створює умови для спільного виробництва оборонної продукції, передачі технологій, обміну знаннями, а також для реалізації науково-дослідних проєктів, зокрема у сфері розробки безпілотників. Крім того, угода має спростити бюрократичні процедури й пришвидшити отримання експортних ліцензій для ефективного постачання військових товарів.

За словами прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, ця угода не лише підтримує українську оборону, а й допомагає Фінляндії розвивати власну оборонну промисловість і готувати збройні сили до сучасних технологічних викликів.